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Армия

Предотвращена атака ВСУ на слет операторов БПЛА в Великом Новгороде

ВСУ планировали ударить по слету операторов БПЛА «Дронница» в Великом Новгороде
Александр Гальперин/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали ударить по месту проведения V Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде. Об этом сообщили организаторы мероприятия в Telegram-канале.

По их словам, были получены «точные и достоверные» данные о планах ВСУ ударить по слету в момент его проведения 29-30 августа с использованием новых баллистических вооружений. Для защиты участников мероприятия пришлось бы задействовать крупные силы ПВО и специальные службы, оставив уязвимыми гражданские объекты и предприятия Новгородской областей и соседних регионов.

Организаторы «Дронницы» приняли решение не рисковать и перенести мероприятие на неопределенный срок.

До этого западные аналитики оценили способность дронов и ракет ВСУ преодолевать ПВО России. Отмечается, что для попыток подавления российской ПВО Украина вынуждена использовать сотни беспилотников и десятки ракет. Такой подход требует значительных ресурсов и времени. При этом эффективность некоторых ударов остается неоднозначной, а часть заявленных атак не приводят к значительным повреждениям. Уточняется, что только 5–9% БПЛА и ракет якобы обходят российские средства ПВО и долетают до целей.

Ранее военный эксперт высказался о новом дальнобойном БПЛА ВСУ.

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