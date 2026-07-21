Военный эксперт высказался о новом дальнобойном БПЛА ВСУ

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в своем материале для kp.ru прокомментировал новость о том, что украинская компания SkyFall разработала новое дальнобойное оружие для ударов по России.

По словам аналитика, если учитывать заявленную дальность полета нового дрона в 600 километров и вес его боезаряда, можно говорить, что опасность для России серьезная. Однако все озвученные показатели пока теоретические.

Баранец обратил внимание, что разработчики пока молчат о многих параметрах нового БПЛА, в том числе о системе управления аппаратом во время полета.

«Техническая бравада украинских конструкторов и инженеров уже много раз разоблачала себя: заявленные ТТХ на деле оказывались сильно преувеличенными. А реальные возможности SkyFall могут показать только его запуски. А к киевским сказкам про очередную «вундервафлю» мы уже давно привыкли», — отметил эксперт.

О новой разработке Киева сообщил 21 июля Bloomberg.

Представители SkyFall рассказали, что речь идет о дроне-камикадзе с неподвижным крылом и пропеллерным двигателем, который имеет размах крыльев около 3,5 метров и дальность полета не менее 600 километров. Его серийное производство должно стартовать в течение нескольких месяцев. По данным издания, это оружие уже проходит испытания в ходе боевых операций.

Ранее на Западе предупредили об опасности внедрения ИИ в военные действия.