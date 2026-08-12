В Минобороны России объяснили стратегическое значение освобождения села Водяное

Минобороны РФ объяснило стратегическое значение перехода села Водяное в Харьковской области под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

«Освобождение населенного пункта Водяное расширяет полосу безопасности вдоль белгородского приграничья», — говорится в сообщении ведомства.

Об установлении контроля над Водяным Минобороны сообщило несколькими часами ранее. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделений группировки российских войск «Север».

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что подразделения группировки «Север» установили контроль над селом Щербаковка в Харьковской области, а бойцы «Востока» — над населенным пунктом Новое Поле Запорожской области.

По мнению авторов Telegram-канала «Северный ветер», переход Щербаковки под контроль России не только увеличивает площадь полосы безопасности вдоль российской границы, но и является важным этапом в битве за некогда крупный логистический центр ВСУ на севере Харьковской области — поселок Казачья Лопань.

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