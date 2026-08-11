МО: ВС РФ взяли под контроль два села в Харьковской и Запорожской областях

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом Щербаковка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, бойцы «Востока» освободили населенный пункт Новое Поле Запорожской области, добавили в ведомстве.

Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке «Север», добавляет, что село Щербаковка заброшено, однако в нем оставались строения, в которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещали живую силу.

По мнению авторов канала, переход населенного пункта под контроль России не только увеличивает площадь полосы безопасности вдоль российской границы, но и является важным этапом в битве за некогда крупный логистический центр ВСУ на севере Харьковской области — поселок Казачья Лопань.

Село Щербаковка находится на трассе E105, по которой до окружной харьковской дороги и административной границы города около 20 км.

Ранее российские артиллеристы уничтожили скопление ВСУ в Харьковской области.