Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

ВС РФ взяли под контроль Щербаковку и Новое поле

МО: ВС РФ взяли под контроль два села в Харьковской и Запорожской областях
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом Щербаковка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, бойцы «Востока» освободили населенный пункт Новое Поле Запорожской области, добавили в ведомстве.

Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке «Север», добавляет, что село Щербаковка заброшено, однако в нем оставались строения, в которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещали живую силу.

По мнению авторов канала, переход населенного пункта под контроль России не только увеличивает площадь полосы безопасности вдоль российской границы, но и является важным этапом в битве за некогда крупный логистический центр ВСУ на севере Харьковской области — поселок Казачья Лопань.

Село Щербаковка находится на трассе E105, по которой до окружной харьковской дороги и административной границы города около 20 км.

Ранее российские артиллеристы уничтожили скопление ВСУ в Харьковской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Олимпиадники «вытесняют» стобалльников ЕГЭ из вузов. Как это объясняют ректоры и депутаты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!