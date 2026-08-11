Директор ФСБ рассказал о предотвращении проникновения украинских диверсантов в Россию

Бортников: в 2026 году предотвращено три попытки проникновения диверсантов в РФ

В 2026 году правоохранительные органы пресекли три попытки проникновения украинских диверсантов на территорию Российской Федерации. Об этом говорится в информационном сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), передает РИА Новости.

11 августа в Москве под руководством председателя НАК, директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова состоялось заседание комитета.

Бортников добавил, что только в этом году российские правоохранительные органы предотвратили 49 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и 17 — на объектах топливно-энергетического комплекса.

В декабре прошлого года сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали диверсантов Вооруженных сил Украины, когда те пытались проникнуть в населенный пункт Купянск в Харьковской области.

Ранее российский штурмовик подорвал здание с диверсантами ВСУ в Гуляйполе.