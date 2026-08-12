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Армия

Появились кадры перехода под контроль РФ села Водяное в Харьковской области

МО: опубликовано видео из села Водяное Харьковской области

Появились кадры перехода под контроль РФ села Водяное в Харьковской области. Их публикует пресс-служба Минобороны России.

На видео запечатлена работа российских бойцов в населенном пункте.

О переходе населенного пункта под российский контроль российское ведомство сообщило 12 августа.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом Щербаковка в Харьковской области, а бойцы «Востока» — над населенным пунктом Новое Поле Запорожской области.

Тогда Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке «Север», писал, что село Щербаковка заброшено, однако в нем оставались строения, в которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещали живую силу. По мнению авторов канала, переход населенного пункта под контроль России не только увеличивает площадь полосы безопасности вдоль российской границы, но и является важным этапом в битве за некогда крупный логистический центр ВСУ на севере Харьковской области — поселок Казачья Лопань.

Ранее российские артиллеристы уничтожили скопление ВСУ в Харьковской области.

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