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Армия

Российские летчики атаковали несколько бригад ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Российские истребители ударили ФАБами по насыпной переправе ВСУ в ДНР
Министерство обороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России, применив авиабомбы ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции, нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что были поражены опорный пункт 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в районе Новоужвиновке, насыпная переправа в районе Маяки ДНР и пункт временной дислокации 5-й отдельной бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили в порту Одессы базу горюче-смазочных материалов, задействованную в обеспечении топливом подразделений ВСУ.

Также стало известно, что летчик российского многофункционального истребителя Су-35С за один воздушный бой уничтожил два самолета.

Ранее ВС РФ уничтожили ФАБами скопления ВСУ в Запорожской области и ДНР.

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