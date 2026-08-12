Российские летчики атаковали несколько бригад ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Российские истребители ударили ФАБами по насыпной переправе ВСУ в ДНР

Воздушно-космические силы (ВКС) России, применив авиабомбы ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции, нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что были поражены опорный пункт 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в районе Новоужвиновке, насыпная переправа в районе Маяки ДНР и пункт временной дислокации 5-й отдельной бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили в порту Одессы базу горюче-смазочных материалов, задействованную в обеспечении топливом подразделений ВСУ.

Также стало известно, что летчик российского многофункционального истребителя Су-35С за один воздушный бой уничтожил два самолета.

Ранее ВС РФ уничтожили ФАБами скопления ВСУ в Запорожской области и ДНР.