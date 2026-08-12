Хинштейн рассказал о последствиях атаки беспилотников на Курскую область

Хинштейн: два поля с пшеницей сгорели в Курской области из-за атак беспилотников

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили над Курской областью 104 беспилотника. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, украинские дроны 11 раз атаковали курскую территорию, используя взрывные устройства. Кроме того, Вооруженные силы Украины произвели 82 артиллерийских обстрела отселенных районов Курской области, добавил глава региона.

В результате атак в городе Рыльске поврежден объект энергетики и линии электропередачи (ЛЭП). В селе Макеево Рыльского района уничтожено 51 га пшеницы. В деревне Кулига поврежден дом и хозяйственная постройка.

В селе Илек Беловского района пострадали ЛЭП и 50 га пшеницы. В селе Малое Солдатское разрушена крыша дома, сгорела легковая машина, в селе Мокрушино — жилой дом.

В хуторе Таборище Хомутовского района и в поселке Колячек повреждены два дома. В селе Ржава Глушковского района сгорел дом.

Местные жители при атаках не пострадали, уточнил Хинштейн.

Ранее Хинштейн сообщил о пострадавших от атаки на Курскую область.