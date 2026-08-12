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Армия

Спецподразделение ГУР перебросили в приграничье Черниговской области

Группы ГУР «Тимура» перебросили в приграничье Черниговской области
Andrii Marienko/AP

Отдельные группы спецподразделения «Тимур» Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины передислоцировали в приграничье Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что в приграничные районы Черниговской области переброшены отдельные группы спецподразделения «Тимура» ГУР», — заявил собеседник агентства.

До этого в российских силовых структурах заявили, что украинские формирования несут большие потери в Черниговской области на границе с РФ. Речь идет о подразделениях 3-го батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам силовиков, данные соединения после последнего комбинированного удара со стороны российских войск потеряли операторов беспилотников, специалистов противовоздушной обороны и обычных пехотинцев.

В конце июня ныне экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия якобы может начать наступление в Черниговской области Украины. По его словам, оно может начаться с территории Брянской области и украинские войска готовятся к этому варианту.

Ранее ВСУ перебросили на Харьковское направление бригаду «Эдельвейс».

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