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Армия

В СМИ сообщили, как удары ВС РФ по портам Одессы лишают Украину выхода к морю

RS: удары ВС РФ по портам Одессы сорвали планы Запада по Украине
Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Удары российских войск по портовой инфраструктуре Одессы, используемой в интересах Вооруженных сил Украины, показали уязвимость украинского побережья и поставили под сомнение планы западных стран. Об этом сообщает американское издание Responsible Statecraft.

По мнению авторов материала, события последних недель продемонстрировали, что Украине не обязательно терять весь черноморский берег, чтобы столкнуться с серьезными ограничениями в использовании морской инфраструктуры.

«Россия продемонстрировала, что ей не нужно завоевывать и захватывать все черноморское побережье страны, чтобы фактически лишить ее выхода к морю», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что удары по Одессе ставят под сомнение эффективность стратегии западных государств, предполагающей наращивание военной помощи Украине как способ избежать соглашения о прекращении конфликта.

По оценке Responsible Statecraft, Украина и ее западные партнеры не располагают возможностями полностью нейтрализовать угрозу российских ракетных и воздушных атак исключительно военными средствами.

ВС РФ в ночь на 2 августа нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины. Поражены резервуары с топливом в Одессе, морской буксир в Николаеве и сухогруз с военным грузом в Черном море.

Ранее на Украине испугались голода из-за блокады портов в Одесской области.

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