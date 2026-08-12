В Севастополе из-за обломков сбитых беспилотников загорелся лес

Развожаев: из-за обломков сбитых дронов загорелся лес на площади в 500 кв. м.

В Севастополе в результате падения обломков сбитых беспилотников загорелся лес. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины российские военные, авиация, противовоздушная оборона и мобильные огневые группы уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат.

В Севастопольской зоне Южного берега Крыма, на Ильяс-Кая из-за упавших обломков сбитых дронов в труднодоступном месте на склоне загорелся лес на площади в 500 квадратных метров. На месте работают силы МЧС, Спасательной службы, Лесхоза и Черноморского флота.

В районе ближнего пляжа в Балаклаве произошло возгорание растительности. В Балаклавском районе обнаружен беспилотник, который был сбит и не сдетонировал. В одном из садоводческих товариществ в Гагаринском районе от упавших обломков сбитого беспилотника загорелась крыша жилого дома, пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет. В трех многоквартирных домах в Балаклавском районе и на Северной стороне были разбиты окна.

Губернатор призвал граждан не подходить к обломкам сбитых дронов и доверять только официальной информации.

11 августа в Севастополе объявили об опасности атаки безэкипажных катеров.

Ранее в Севастополе решили снять ограничения на работу ресторанов и кафе.