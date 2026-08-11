Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

Вернувшийся из плена в Киев боец умер после пыток СБУ

РИА Новости: на Украине СБУ запытали до смерти бойца, вернувшегося из плена
Shutterstock

Солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), который вернулся из плена в Киев, в СБУ до смерти запытали электричеством. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Предполагается, что причиной мог стать отказ подписать контракт с ВСУ.

«В киевском госпитале умер некий Олег Котов, который вернулся на Украину в рамках обмена пленными. По официальным данным, мужчина скончался в результате обострения онкологического заболевания», — рассказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что по информации медиков к военному неоднократно приходили сотрудники СБУ, чтобы вывести его на «беседы». После таких посещений врачи оказывали неотложную скорую помощь из-за разрядов электричества, которым его пытали.

Врачи подтвердили, что у мужчины была онкология, но умер он от остановки сердца, вызванной пытками электричеством.

До этого Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что в полку «Скала» практиковались пытки мобилизованных. Он уточнил, что расследование фактов пыток в полку началось до того, как журналисты опубликовали первый материал о проблемах в подразделении.

В июне украинский штурмовой полк «Скала», имеющий репутацию «мясного», попал в центр скандала. Журналисты украинского издания «Бабель» выяснили, что в подразделении избили минимум 25 мобилизованных, которые впоследствии не выжили.

Ранее стало известно о пытках в отношении россиян в украинском плену.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пока младшему не исполнилось семь. Как купить квартиру, если у вас много детей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!