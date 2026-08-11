РИА Новости: на Украине СБУ запытали до смерти бойца, вернувшегося из плена

Солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), который вернулся из плена в Киев, в СБУ до смерти запытали электричеством. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Предполагается, что причиной мог стать отказ подписать контракт с ВСУ.

«В киевском госпитале умер некий Олег Котов, который вернулся на Украину в рамках обмена пленными. По официальным данным, мужчина скончался в результате обострения онкологического заболевания», — рассказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что по информации медиков к военному неоднократно приходили сотрудники СБУ, чтобы вывести его на «беседы». После таких посещений врачи оказывали неотложную скорую помощь из-за разрядов электричества, которым его пытали.

Врачи подтвердили, что у мужчины была онкология, но умер он от остановки сердца, вызванной пытками электричеством.

До этого Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что в полку «Скала» практиковались пытки мобилизованных. Он уточнил, что расследование фактов пыток в полку началось до того, как журналисты опубликовали первый материал о проблемах в подразделении.

В июне украинский штурмовой полк «Скала», имеющий репутацию «мясного», попал в центр скандала. Журналисты украинского издания «Бабель» выяснили, что в подразделении избили минимум 25 мобилизованных, которые впоследствии не выжили.

Ранее стало известно о пытках в отношении россиян в украинском плену.