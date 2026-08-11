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Армия

Военнопленный рассказал, сколько стоит откупиться от мобилизации на Украине

Пленный Никитин: на Украине требуют до $20 000 за откуп от мобилизации
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Военнопленный украинский солдат Евгений Никитин рассказал ТАСС, что за откуп от мобилизации на Украине требуют от $5 000 до $20 000.

«Как узнавала моя жена, сумма составляет от $5 тыс. до $20 тыс., но у моей семьи таких средств нет», — поделился Никитин.

Пленный рассказал, что его мобилизовали с межпозвоночной грыжей и травмой коленного сустава. Никитин прошел 52-дневный курс молодого бойца и в июле 2026 года был направлен на выполнение боевой задачи, после чего попал в плен к бойцам группировки ВС РФ «Север».

5 августа младший лейтенант 35-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Рубан вместе с группой пехотинцев попали в плен из-за ложной разведывательной информации.

По словам пленного, его группа направлялась в лес, где должны были находиться только украинские военные. При этом ротный заявлял ему, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России находились на расстоянии около 3-3,5 километра от них, уточнил офицер.

Ранее стало известно, как военные ВС РФ спасают сдавшихся солдат ВСУ от «дружественного огня».

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