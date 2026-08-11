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Армия

На Украине появилась петиция с призывом к мобилизации женщин

На сайте кабмина Украины разместили петиции о моблизации бездетных женщин
Gleb Garanich/Reuters

На Украине призвали распространить воинскую обязанность на бездетных женщин. Такая петиция появилась на сайте украинского правительства.

В ней отмечается, что не имеющие детей женщины не подлежат всеобщей мобилизации, не несут воинской обязанности наравне с мужчинами, и при этом не выполняют связанных с уходом и воспитанием детей обязанностей, которые обоснованно учитываются государством при предоставлении льгот. В связи с этим автор петиции предлагает соблюдать принцип равенства граждан перед законом и необходимость справедливого распределения обязанностей в военное время и отправлять женщин без детей на военную службу.

За один день под предложением подписались 187 человек.

5 мая сообщалось, что в рядах Вооруженных сил Украины заметили полностью женские расчеты беспилотных летательных аппаратов.

В марте этого года источник в российских силовых структурах сообщил, что на Украине в очередной раз начали обсуждать вероятность мобилизации женщин. Такой вопрос был поднят после того, как в Харьковской области объявили в розыск уклоняющуюся от призыва «военнообязанную» девушку.

Ранее в Эстонии назвали вопросом времени призыв женщин в армию.

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