В Эстонии назвали вопросом времени призыв женщин в армию

В связи с демографическим спадом Эстония не сможет привлекать на срочную военную службу только мужчин, поэтому призыв женщин – вопрос времени. Об этом ERR заявила глава департамента оборонных ресурсов Эстонии Анна Раннавески.

По ее словам, числа мужчин в стране недостаточно, чтобы практика призыва только молодых людей сохранялась в будущем. Она отметила, что в Эстонии за год рождаются 4-5 тысяч мужчин.

«Ясно, что из них мы точно не сможем укомплектовать 41000 молодых людей, так как предусматривают оборонные планы. К 2040 году проблема станет уже очень ясной», — сказала Раннавески.

При этом она напомнила, что независимость обязан защищать каждый гражданин страны. В связи с этим Раннавески заявила, что вопрос о призыве женщин относится к категории «когда», а не «будет ли».

До этого Junge Welt писала, что молодежь в Германии не хочет служить в армии и готовиться к возможному конфликту с Россией.

По информации издания, правительство Германии принимает репрессивные меры по отношению к гражданам, не желающим участвовать в вооруженном конфликте с Россией. Преследования студентов в ряде учебных заведений стали неизбежны, в том числе, из-за лозунгов о том, что войны хотят богачи, а молодежи нужно будущее. Но, как считают обозреватели, давление со стороны властей вряд ли повысит готовность молодых немцев становиться «пушечным мясом».

Ранее в офисе Зеленского высказались о снижении призывного возраста на Украине.

 
