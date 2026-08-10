Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

Военный эксперт объяснил, какие данные могли передаваться в КНР с британских дронов

Военэксперт Кнутов: КНР могла получать данные о боевых задачах британских дронов
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения СМИ о том, что камеры, установленные на беспилотных надводных аппаратах военно-морских сил Великобритании, передавали данные в Китай.

Аналитик предположил, что Пекин получал информацию о военных задачах дронов в ходе учений. Кроме того, происходила съемка места базирования, полигона и боевой техники. Впрочем, по словам Кнутова, КНР имеет возможность получать разведывательную информацию со своих спутников.

«Но, скажем, характер проведения учений, отработки учебных задач — если такую информацию удалось раздобыть с помощью уязвимости K3 Scout — представляет особый интерес, тем более что Британия пытается адаптировать опыт конфликта на Украине», — отметил он.

Как бы то ни было, произошедшее — скандал для британского правительства. Теперь стоит ожидать расследования, как и почему были закуплены эти камеры, добавил эксперт.

Как сообщает газета The Telegraph, речь идет о беспилотниках K3 Scout, поставленных крупным британским оборонным подрядчиком Kraken Technology Group. Камеры для аппаратов были закуплены у сторонней компании, которая ранее заверяла в безопасности используемого оборудования.

Издание отмечает, что в камерах были обнаружены компоненты китайского производства. Проверка показала, что устройства отправляли в Китай так называемые сигналы о состоянии системы — техническую информацию, подтверждающую подключение оборудования к сети и его работоспособность.

Ранее стало известно, как Тайвань хочет предотвратить атаку со стороны Китая.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу вести воинский учет после всех изменений. Гайд по общению с военкоматами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!