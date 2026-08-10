Военный эксперт объяснил, какие данные могли передаваться в КНР с британских дронов

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения СМИ о том, что камеры, установленные на беспилотных надводных аппаратах военно-морских сил Великобритании, передавали данные в Китай.

Аналитик предположил, что Пекин получал информацию о военных задачах дронов в ходе учений. Кроме того, происходила съемка места базирования, полигона и боевой техники. Впрочем, по словам Кнутова, КНР имеет возможность получать разведывательную информацию со своих спутников.

«Но, скажем, характер проведения учений, отработки учебных задач — если такую информацию удалось раздобыть с помощью уязвимости K3 Scout — представляет особый интерес, тем более что Британия пытается адаптировать опыт конфликта на Украине», — отметил он.

Как бы то ни было, произошедшее — скандал для британского правительства. Теперь стоит ожидать расследования, как и почему были закуплены эти камеры, добавил эксперт.

Как сообщает газета The Telegraph, речь идет о беспилотниках K3 Scout, поставленных крупным британским оборонным подрядчиком Kraken Technology Group. Камеры для аппаратов были закуплены у сторонней компании, которая ранее заверяла в безопасности используемого оборудования.

Издание отмечает, что в камерах были обнаружены компоненты китайского производства. Проверка показала, что устройства отправляли в Китай так называемые сигналы о состоянии системы — техническую информацию, подтверждающую подключение оборудования к сети и его работоспособность.

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