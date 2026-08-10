Иран потребовал от Украины компенсацию за удар по судну в Каспийском море

Иран не принял оправданий Украины по поводу атаки на иранское торговое судно в Каспийском море и намерен добиться компенсации. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, сообщает агентство IRNA в своем Telegram-канале.

«Мы не удовлетворены утверждениями украинской стороны о том, что данный инцидент был непреднамеренным», — сказал он.

Дипломат отметил, что признание высокопоставленными украинскими официальными лицами факта нападения обязывает Украину выплатить компенсацию. В случае отказа Иран предпримет соответствующие меры для обеспечения возмещения ущерба самостоятельно.

25 июля иранский МИД заявил, что украинские военные атаковали торговое судно республики в Каспии. В результате взрыва один член экипажа не выжил, еще один пострадал. Название судна, его координаты и способ атаки в ведомстве не раскрыли. Иран расценил произошедшее как акт агрессии и обвинил Киев в попытке вынести конфликт с Россией за пределы зоны боевых действий.

Ранее СМИ узнали о планах Ирана ударить по Украине тремя ракетами.