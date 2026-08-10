Обнаруженный в Лейпциге БПЛА врезался в крыло украинского самолета

Zeit: БПЛА со взрывчаткой врезался в крыло украинского самолета и не взорвался

Беспилотник со взрывчаткой врезался в крыло украинского самолета в аэропорту Лейпцига/Галле, но не взорвался. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники.

Автор статьи уточнил, что крылья самолета являются очень уязвимыми, поскольку в них обычно размещаются топливные баки. Желающий взорвать воздушное судно, в первую очередь будет целиться в крылья. Однако в Лейпциге самолет остался цел. На опубликованном видео БПЛА отскочил от крыла и упал на землю, говорится в публикации.

Отмечается, что видеозаписи с камер аэропорта свидетельствуют о том, что беспилотник уже находился на земле, когда его увидел водитель туристического автобуса. При этом взрывное устройство было зафиксировано не на самом дроне, а на некотором расстоянии от него.

5 августа сообщалось, что на взлетно‑посадочной полосе аэропорта Лейпцига обнаружили беспилотник, к которому был прикреплен небольшой пакет и взрывное устройство. Для обезвреживания задействовали робот‑сапер. Полиция Нижней Саксонии квалифицировала событие как угрозу национальной безопасности.

Позже гендиректор оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил о необходимости усилить защиту от дронов по всей Германии, отмечая ожидаемый рост подобных инцидентов.

Ранее СМИ рассказали об особенности найденного в аэропорту Лейпцига беспилотника.