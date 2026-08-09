В Баренцевом море обнаружили подорвавшийся на мине в 1942 году немецкий военный корабль

Водолазы нашли в Баренцевом море затонувший в 1942 году немецкий корабль Utlandshörn

Водолазы нашли в Баренцевом море немецкий военный корабль, который затонул там в 1942 году. Об этом сообщается в группе Разведывательно-водолазной команды в соцсети «ВКонтакте».

«Наша команда в рамках проекта «Москитный флот победы. Север», реализуемого при поддержке Русского географического общества и ДОСААФ России, нашла затонувший объект в Баренцевом море <...>. Неизвестным судном оказался военный транспорт Utlandshörn», — говорится в сообщении.

Специалисты смогли опознать судно по колоколу, на котором значило первое имя корабля — Cartagena.

В начале Второй мировой войны «Утландсхерн» был зафрахтован немецким флотом для перевозки военных грузов в Балтийском, Северном и Норвежском морях. После начала Великой Отечественной войны он стал снабжать немецкие войска в Заполярье, совершая рейсы в порты Лиинахамари и норвежского Киркенеса. Судно вышло в свой последний рейс утром 16 марта 1942 года. На выходе из фьорда корабль подорвался на советской тяжелой мине КБ, установленной катерниками Северного флота. Таким образом, говорится в публикации, немецкое военное судно стало первой победой советских торпедных катеров в битве за Заполярье.

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