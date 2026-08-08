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Армия

Иран ударил ракетами по танкеру нефтегазовой компании из ОАЭ в Ормузе

МИД ОАЭ: Иран нанес ракетный удар по судну Adnoс в Ормузском проливе
Reuters

Иран нанес ракетный удар по судну нефтегазовой компании Adnoс, когда оно проходило через Ормузский пролив, передает Reuters со ссылкой на МИД Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно материалу, ОАЭ осудили нападение Исламской Республики на корабль и сочли его «пиратскими действиями» в отношении коммерческих судов. В МИД считают, что таким образом Иран нарушает резолюцию Совбеза ООН о свободе судоходства и использует водные пути в качестве инструмента экономического воздействия. Подробности о танкере, его грузе и повреждениях агентство не приводит.

Adnoс — нефтяная госкомпания Абу-Даби, один из крупнейших мировых производителей энергоресурсов. Она экспортирует сырую нефть, природный газ и нефтепродукты. Накануне компания заявила, что значительно пострадала от «неспровоцированных нападений на свой персонал и имущество»: с начала конфликта на Ближнем Востоке 15 ее кораблей были атакованы ракетами и БПЛА. Однако в пресс-релизе Adnoс не назвала ответственных за нападения, говорится в статье.

5 августа Иран и Оман по итогам переговоров согласовали географические координаты нового маршрута для безопасного прохода через Ормуз. В МИД Исламской Республики при этом отметили, что эти договоренности не означают обеспечение безопасности пролива для проходящих судов.

Ранее капитан танкера, проходившего Ормузский пролив, сообщил о взрывах.

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