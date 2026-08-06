Капитан танкера, проходившего Ормузский пролив, сообщил о взрывах

С танкера, проходившего Ормузский пролив, поступило сообщение о звуках взрывов. Об этом Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило в соцсети X.

В управлении отметили, что капитан судна передал, что слышал два взрыва во время прохождения пролива.

«В сообщении подтверждается, что экипаж и судно находятся в безопасности. Информация о нанесении ущерба окружающей среде не

поступала», – говорится в публикации.

До этого портал Axios писал, что США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива, и Вашингтон хочет объявить о нем 5 августа.

По данным двух источников в регионе, сделка предусматривает 60-дневное временное соглашение между Оманом и Ираном в Ормузском проливе, которое может быть продлено. Весь приток судов через пролив и в Персидский залив будет проходить по северному маршруту через иранские воды. А весь исходящий трафик через Ормузский пролив и в Аравийское море будет проходить по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном.

Ранее сухогруз был атакован в Ормузском проливе.