ТАСС: ВС России в Судже взяли в плен солдата ВСУ в женском платье и берцах

Российские военные во время освобождения Суджи в Курской области в марте 2025 года взяли в плен украинского солдата, одетого в женское платье и американские берцы. Об этом рассказал ТАСС священник спецназа «Ахмат» отец Евгений.

«Вытащили из подвала украинского паренька. Да такого, в женском платье и в американских берцах. Ребята, конечно, со злости его чуть не разорвали. Я даже был вынужден защищать его», — рассказал собеседник агентства.

По словам священника, молодой парень был весь в наколках, «с испуганными глазами, загнанный, как затравленная собачонка». Отец Евгений отметил, что кроме жалости и чувства презрения он к нему ничего не испытывал. Пленный, судя по говору, оказался с Западной Украины и почти не мог отвечать на вопросы российских военных. В подвале, где он прятался, нашли оружие.

До этого бойцы ВСУ переоделись в российскую форму для проведения диверсий в Донецкой народной республике (ДНР). Однако попытки обмануть бойцов российской армии не увенчались успехом из-за методов идентификации, которые регулярно обновляются. Офицер ВС РФ рассказал, что военные подпускали противника ближе и уничтожали.

Ранее была названа страна, готовая вместе с Россией «вписаться по полной» в конфликт против Украины.