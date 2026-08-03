Офицер рассказал о попытке ВСУ обмануть российских бойцов в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали российскую форму для проведения диверсий в районе населенного пункта Светлое под Добропольем в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС рассказал офицер группировки войск «Центр» с позывным «Поле».

«Противник просто-напросто переодевался в форму подразделений наших и представлялся военнослужащими наших бригад», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, попытки обмануть бойцов российской армии не увенчались успехом из-за методов идентификации, которые регулярно обновляются. «Поле» сообщил, что военные ВС РФ подпускали противника ближе и уничтожали.

Подобные методы обмана на поле боя используют также российские военные. В частности, одному из бойцов удалось сохранить себе жизнь, представившись украинским бойцам своим в Васильевке Запорожской области. Внезапная встреча с противником произошла возле одного из подвалов. Ему в спину крикнули «Стой, кто ты?». Боец сразу понял, что акцент не русский и крикнул «Свой, 155-ка». После этого он прыгнул в кусты. Затем военнослужащий вышел на связь с командованием и доложил о местонахождении ВСУ. Туда направили группу БПЛА.

Ранее ВС России обманули ВСУ, заехав на трофейной бронетехнике США.