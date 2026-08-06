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Армия

ПВО РФ за сутки сбила свыше тысячи БПЛА самолетного типа

Минобороны: ВС России за сутки сбили 1 155 дронов и 20 авиабомб
Министерство обороны РФ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбила 1 155 беспилотников самолетного типа и 20 управляемых бомб. Об этом сообщили в Минобороны.

«Сбиты 20 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1 155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря был уничтожен безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в ночь на 6 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 605 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.

Военные сбили вражеские дроны над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и республикой Крым, говорится в сообщении.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в атаках на гражданские объекты ради финансирования от Запада.

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