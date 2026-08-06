Житель Курской области сорвался с крыши после удара украинского дрона

Житель Курской области пострадал во время атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, в деревне Викторовка Рыльского района 42-летний мужчина тушил пожар, который начался после атаки вражеского дрона. Во время повторного удара БПЛА он сорвался с крыши и получил ушибы шейного и грудного отделов позвоночника, а также грудной клетки. Бригада скорой помощи доставит пострадавшего в Курскую областную больницу, уточнил Хинштейн.

5 августа дрон Вооруженных сил Украины ударил по частному дому в селе Козыревка Большесолдатского района Курской области. В результате прилета вражеского БПЛА ранения получили шесть человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще один человек, 57-летний мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью. Губернатор региона выразил соболезнования близким мужчины.

В этот же день мирный житель Курской области пострадал при наезде автомобиля на мину. В результате подрыва мужчина 1959 года рождения получил множественные переломы ребер, перелом позвоночника, ожоги головы, рук и ног.

Ранее в СК России назвали число жертв вторжения ВСУ в Курскую область.