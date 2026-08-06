Появились новые детали подрыва автомобиля создателя дрона «Упырь»

РИА: глава «Уралдронзавода» Ткачук не успел сесть в заминированную машину

Гендиректор предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук не успел сесть в свой автомобиль, который впоследствии взорвался. Об этом РИА Новости сообщили в оперативных службах.

По словам собеседников агентства, в момент взрыва в машине предпринимателя находился только его водитель.

«Ткачук сесть в нее не успел,» – отметили в оперативных службах.

Инцидент произошел утром 5 августа в поселке Большой Исток Сысертского округа. Под Mercedes-Benz Ткачука было заложено взрывное устройство, которое сработало за спиной водителя. После взрыва начался сильный пожар, автомобиль выгорел дотла. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении.

После взрыва Ткачука госпитализировали. В настоящее время он находится в реанимации в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

Владимир Ткачук — генеральный директор и совладелец предприятия «Уралдронзавод» в Свердловской области, разработчика ударных FPV-дронов «Упырь». Беспилотники активно применяются в зоне СВО, отличаются высокой помехоустойчивостью и способностью нести до 10 кг полезной нагрузки.

Ранее очевидцы сообщили о крике женщины после взрыва автомобиля Ткачука на Урале.