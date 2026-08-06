Обломки БПЛА поразили НПЗ в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что обломки БПЛА попали в Ярославский НПЗ.

«Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания», — пояснил Евраев.

6 августа Евраев сообщил в своем Telegram-канале о самой массированной атаке БПЛА на регион.

Евраев добавил, что один частный дом сгорел, в многоквартирных домах выбиты стекла, также были повреждены автомобили. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация, уточнил глава региона.

6 августа губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что средства ПВО отразили воздушную атаку на регион, уничтожив более 20 беспилотников.

По его словам, дроны сбивали в шести районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Верхнедонском, Каменском и Тарасовском.

Ранее в сети появилось селфи украинского БЭК «Барракуда» с «Геранью» за миг до взрыва.