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Армия

Российские заводы обошли производителей ракет для систем Patriot

NYT: РФ выпускает в месяц больше ракет, чем общий объем производства Patriot
Михаил Фомичев/РИА Новости

В России ежемесячный выпуск ракет превышает совокупное производство американских противоракет для систем Patriot. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на украинские разведывательные службы.

По информации издания, объем российского производства ракет достиг 120 единиц в месяц.

Отмечается, что Украина не может соперничать с Россией в масштабах оборонного производства. Это позволяет российской стороне сохранять устойчивое преимущество и наращивать интенсивность ударов.

5 августа агентство Reuters сообщало, что на переговорах о возможной передаче Украине лицензии на производство ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot обсуждается вариант со сборкой ракет в Германии, тогда как на Украине будут производиться только комплектующие для перехватчиков.

Также 5 августа газета Financial Times писала, что президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским отказал ему в поставках Киеву сотен ракет-перехватчиков к комплексам Patriot.

Ранее Зеленский упрекнул страны ЕС и США в отсутствии поставок ракет для зенитного комплекса Patriot, несмотря на то, что они есть на складах.

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