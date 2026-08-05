Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

При ударах беспилотников по Белгородской области ранены два мирных жителя

Оперштаб Белгородской области: от ударов беспилотников пострадали два человек
Global Look Press

В результате налетов украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональный оперативный штаб.

Беспилотные летательные аппараты нанесли удары по четырем муниципалитетам области. В селе Архангельское Шебекинского округа при взрыве дрона на территории частного домовладения мужчина получил осколочные ранения лица и голени. Бойцы территориальной обороны доставили пострадавшего в центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи мужчину переправили в Белгород, в областную клиническую больницу.

В поселке Октябрьский Белгородского округа беспилотник сдетонировал около автомобиля, осколочные ранения предплечья и волосистой части головы получила женщина. Ей оказали медицинскую помощь в районной больнице, после чего бригада скорой помощи транспортировала пострадавшую в одну из городских больниц Белгорода.

В Шебекино дроны ударили по предприятию. Была пробита крыша здания и повреждены три автомобиля. В посёлке Ракитное Ракитянского округа FPV-дрон повредил социальный объект и два автомобиля. В селе Борки Валуйского округа беспилотник ударил по зданию предприятия. В селе Нечаевка Белгородского округа из-за детонации беспилотника полностью разрушен частный дом.

5 августа сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 200 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее в ООН осудили удары ВСУ по Геленджику и Белгородской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что изменит для россиян новый ГОСТ по управлению сотрудниками в 2027 году? Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!