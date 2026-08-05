При ударах беспилотников по Белгородской области ранены два мирных жителя

Оперштаб Белгородской области: от ударов беспилотников пострадали два человек

В результате налетов украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональный оперативный штаб.

Беспилотные летательные аппараты нанесли удары по четырем муниципалитетам области. В селе Архангельское Шебекинского округа при взрыве дрона на территории частного домовладения мужчина получил осколочные ранения лица и голени. Бойцы территориальной обороны доставили пострадавшего в центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи мужчину переправили в Белгород, в областную клиническую больницу.

В поселке Октябрьский Белгородского округа беспилотник сдетонировал около автомобиля, осколочные ранения предплечья и волосистой части головы получила женщина. Ей оказали медицинскую помощь в районной больнице, после чего бригада скорой помощи транспортировала пострадавшую в одну из городских больниц Белгорода.

В Шебекино дроны ударили по предприятию. Была пробита крыша здания и повреждены три автомобиля. В посёлке Ракитное Ракитянского округа FPV-дрон повредил социальный объект и два автомобиля. В селе Борки Валуйского округа беспилотник ударил по зданию предприятия. В селе Нечаевка Белгородского округа из-за детонации беспилотника полностью разрушен частный дом.

5 августа сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 200 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее в ООН осудили удары ВСУ по Геленджику и Белгородской области.