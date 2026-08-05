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Армия

Экс-замглавы Минобороны РФ Булгакова оставили в СИЗО

Суд в Москве оставил экс-замминистра обороны Булгакова в СИЗО на три месяца
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Московский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову до 9 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд также продлил арест гендиректору ООО «Нева-Балт СПб» Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу, которые проходят по тому же уголовному делу. Уточняется, что все фигуранты ходатайствовали о замене меры пресечения на не связанную с лишением свободы.

Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 по 2022 год, его задержали летом 2024 года. Свою вину генерал отрицает. У бывшего замглавы Минобороны, а также членов его семьи и других фигурантов арестовано имущество на сумму 180 млн рублей.

Дмитрий Булгаков был арестован по уголовному делу о мошенничестве при поставках в Вооруженные силы РФ низкокачественных сухпайков. По данным СМИ, под руководством генерала комбинат поставлял продукты питания по завышенной стоимости: говядину заменяли свининой и курятиной, энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее осужденного экс-замглавы Минобороны отказались отправлять в зону СВО.

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