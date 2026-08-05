Три дрона ВСУ уничтожили на подлете к Москве

На подлете к Москве российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

«Три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

До этого градоначальник рассказал, что власти Москвы совместно с министерством обороны РФ принимают меры для усиления системы противовоздушной обороны. По его словам, с этой целью власти оборудуют боевые позиции ПВО, а также развертывают дополнительные силы и средства. Военнослужащим оказывается вся необходимая помощь, подчеркнул Собянин.

Как отметил мэр, в настоящее время в Москве производится целая линейка дронов, предназначенных для перехвата украинских дронов. Более того, в силах ПВО формируется добровольческое подразделение.

Накануне Собянин сообщил, что украинские военные в период с 8:30 до 22:00 мск выпустили 184 дрона в сторону Москвы и области. Большая часть БПЛА была уничтожена на дальних подступах. Непосредственно на подлете к столице сбили 18 беспилотников.

Ранее мэр Москвы раскрыл, сколько украинских БПЛА было уничтожено на подлете к городу в июле.