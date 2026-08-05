Российский боец спас сослуживцев с помощью последнего патрона

Российский боец из Якутии с позывным «Чир» спас жизни своих сослуживцев, использовав последний патрон. Об этом сообщает RT.

По данным журналистов, военный весной 2026 года подорвался в машине на мине, в результате чего был ранен. Боец отказался от помощи, решив эвакуироваться самостоятельно. По пути он встретил двоих сослуживцев, у которых закончились патроны. У самого «Чира» оставался последний. В один момент над военнослужащими появился украинский беспилотник. «Чир» сбил его с одного попадания, следует из материала.

Телеканал отметил, что «Чир» находится в зоне специальной военной операции (СВО) с 2022 года. На фронте также находится его сын.

В июле в Минобороны РФ сообщили, что лейтенант ВС России Саян Уйнукай-Оол точным броском гранаты уничтожил пулеметный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) и спас российскую штурмовую группу от уничтожения. В ведомстве отметили, что боевой офицер, понимая, что отряд будет уничтожен, рискнул своей жизнью ради того, чтобы спасти подчиненных.

Ранее российский боец обхитрил ВСУ в Васильевке.