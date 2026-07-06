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Армия

Российский боец обхитрил ВСУ в Васильевке

ТАСС: российский боец обманул ВСУ в Васильевке, притворившись их сослуживцем
Станислав Красильников/РИА Новости

Российский военнослужащий обманул бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), представившись их сослуживцем. Об этом рассказал ТАСС замкомандира отряда «Шторм» 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Леонтьев.

Внезапная встреча с украинскими солдатами произошла в Васильевке Запорожской области. Российский военный проходил мимо подвала, как ему в спину крикнули: «Стой, кто ты?». Боец сразу понял, что акцент не русский и крикнул «Свой, 155-ка». После этого он прыгнул в кусты.

Позже военнослужащий вышел на связь с командованием и доложил о местонахождении ВСУ. Туда направили группу российских БПЛА. Украинские солдаты попытались покинуть подвалы и начали закидывать гранаты и дымы. В этот момент по ним отработал российский боец, уничтожив противников.

До этого военный медик с позывным «Тихий» вместе с коллегами обманул солдат ВСУ, которые засекли российскую группу эвакуации в зоне СВО, и спас 10 раненых бойцов. Медики решили отвлечь внимание врага на себя и резко свернули на другую тропу: она находилась на открытой местности. По врачам открыли огонь из автоматического гранатомета на станке. Один из них получил четыре осколочных ранения в лицо, а «Тихому» сильно зацепило руку. Мужчины самостоятельно оказали себе первую помощь. В этот момент раненые бойцы РФ незаметно продвигались по изначальному маршруту вне поля зрения противника.

Ранее боец из Татарстана выжил в бою, притворившись мертвым.

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