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Минобороны РФ рассказало о подвиге боевого офицера, спасшего штурмовиков в зоне СВО

Лейтенант ВС РФ Уйнукай-Оол, рискуя жизнью, спас штурмовую группу от уничтожения
Shutterstock/FOTODOM

Лейтенант ВС России Саян Уйнукай-Оол точным броском гранаты уничтожил пулеметный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) и спас российскую штурмовую группу от уничтожения. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Штурмовики под командованием лейтенанта скрытно выдвинулись на рубеж и на замаскированной позиции рывком атаковали противника. Однако украинские бойцы оперативно отреагировали и открыли огонь. Боевой офицер, понимая, что группа будет уничтожена, рискнул своей жизнью ради того, чтобы спасти подчиненных.

«Скрытно подобравшись, он точным броском гранаты уничтожил пулеметный расчет противника и ворвался на позиции, продолжая вести бой», — говорится в сообщении Минобороны.

Благодаря мужеству и самоотверженности Уйнукай-Оола российские штурмовики выполнили боевую задачу, захватили опорники ВСУ и удерживали позиции до прихода подмоги.

До этого российский боец с позывным «Джаконда» спас жизнь восьми сослуживцев, накрыв собой вражескую гранату во время боя в Донецкой народной республике (ДНР). Как вспоминает командир, противник забросил в их окоп две гранаты. Одну из них удалось выбросить, а на вторую сел «Джаконда» и приказал остальным лечь. В результате военнослужащий получил тяжелейшие ранения, но остальные бойцы смогли вырваться из окружения и вытащить его с поля боя. Медикам удалось спасти жизнь героя.

Ранее детдомовец ценой жизни спас на СВО целый отряд.

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