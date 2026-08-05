В Азербайджане отвергли обвинения в размещении военных баз Израиля в стране

Помощник президента Гаджиев: Израиль не размещал свои базы в Азербайджане

Сообщения, согласно которым на территории Азербайджана были размещены военные базы Израиля, являются «черной» пропагандой. Об этом заявил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев, передает издание Minval Politika.

«Утверждения о том, что в Азербайджане находятся израильские базы или что Баку является «спасательным кругом» для Израиля, — это черная пропаганда и ложь, распространяемая врагами Турции и Азербайджана», — сказал помощник главы государства.

Гаджиев добавил, что Азербайджан «готов к любым проверкам». По его словам, Баку готов предоставить авторам обвинений возможность изучить «что-то, принадлежащее Израилю», если оно будет найдено.

В июне телеканал CNN сообщил, что Израиль тайно развернул элитные военные и разведывательные подразделения в Азербайджане во время войны с Ираном. По данным журналистов, эти силы действовали на юге страны, рядом с северной границей Исламской Республики.

Ранее в Азербайджане отвергли возможность удара по Ирану с их территории.