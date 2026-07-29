Политолог проанализировал геополитическую стратегию президента России

Все события последних дней — и, конечно же, ситуация в зоне СВО и в целом вокруг Украины — говорят о том, что президент России Владимир Путин, параллельно играя на нескольких «геополитических досках», уверенно формирует повестку победы. Об этом заявил политолог Илья Ухов. Эксперт проанализировал стратегию российского лидера и обозначил ее ключевые особенности.

Владимир Путин, надо отдать ему должное, не поддается на эмоции и не является адептом рефлекторных, порывистых действий. Собственно говоря, буквально на днях, в ходе встречи с депутатами Госдумы, он вновь это продемонстрировал, когда рассказывал о том, что любой необдуманный или неподготовленный в должной мере «нажим» на противника означал бы лишние потери.

Очевидно, что в ситуации изменения самого характера войны, когда огромную роль приобретают дистанционные методы ведения боевых действий, роботизированные комплексы, дроны, нельзя полагаться на старые концепции массирования войск и достижения быстрых сиюминутных успехов. Путин прекрасно осознает всю сложность обстановки и делает максимально выверенные шаги.

Ключевой фактор, который позволяет говорить о том, что путинская стратегия «тысячи порезов» работает эффективно — это обстановка вокруг украинского судоходства в Черном море. Точнее его почти полного теперь отсутствия.

Резко возросшая частота наших ударов по одесским портам, по Черноморску и Николаеву, по портам на Днестре и инфраструктуре в Днестрово-Бугском лимане привели к тому, что прекратили работу крупнейшие нефтеналивные комплексы, которые использовались как для снабжения судов в этих локациях, так и для перевалки ГСМ для нужд украинских военных. Не работают и терминалы по перевалке зерна, которое остается, пожалуй, одним из немногих оставшихся в распоряжении киевского режима экспортных ресурсов.

Запад руками ВСУ пытается действовать ассиметрично, нанося удары по нашей гражданской инфраструктуре в глубоком тылу, пытается создавать топливный и логистический кризисы. Однако Путин и созданная за последние годы довольно гибкая система реагирования на экономическое вызовы позволяют купировать эти угрозы, перераспределять ресурсы и товарные потоки, сбивать ажиотаж и выстраивать новые каналы логистики.

Неприятель очевидным образом пытается «разогреть» российское общество к моменту осенних выборов. Создать точки напряжения — но и тут не получается.

Наше общество демонстрирует потрясающий уровень эмпатии и самоорганизации. Даже в Крыму и на приграничных территориях, где сейчас сложнее всего, люди преодолевают создаваемые украинскими террористами трудности, засучив рукава ликвидируют последствия «прилетов» и энергоблокады. Именно в этом упорстве и самоотдаче народа Путин черпает уверенность в ведении СВО и переговорах с Западом. Это его самая мощная поддержка и опора.

Другой опорой становятся успехи России в оборонном строительстве и внедрении новых технологий. Буквально накануне, в День ВМФ президент отдельно остановился на технических инновациях в военном строительстве. Россия вводит в строй новые корабли, готовится дать отпор западным «демократическим пиратам» в зоне Мирового океана.

Да что там — уже дает. Взять тот же нашумевший случай, когда наши фрегаты осуществляли проводку судов с российскими грузами через Ла-Манш. Британцы, самые главные закоперщики антироссийских санкций и сторонники «стратегического поражения» нашей страны, просто молча наблюдали в стороне, не рискнув приблизиться или тем более предпринять какие-то силовые действия.

В принципе вот и ответ на то, как нужно общаться с Западом и англосаксами в частности. Они понимают только силу. Никакие переговоры, увещевания, апеллирование к дипломатии не помогут — они будет использовать их как способ подготовиться к новому удару по нам.

Путин прекрасно осознает это, и ведет с западниками тонкую игру, также расставляя для них силки и ловушки. В российском публичном дискурсе, к примеру, присутствует тема готовности переговоров с Западом — однако переговоры эти должны опираться на озвученные еще в 2024 году установки президента по завершению конфликта на Украине.

И Путин с этой платформы не сдвинулся. Сейчас вот американцы заявляют о том, что договоренности в Анкоридже уже неактуальны и нужно что-то новое придумать. Ну что ж, мы публично сожалеем — но ведь войска движутся вперед. Освобождаются города на Донбассе, фактически бои уже завязались за Славянск и Краматорск. Упомянутое уже выше украинское судоходство так и вовсе «скончалось».

Путин, как никто другой, понимает, что дипломатия должна идти рука об руку с силовой компонентой. Пока будут придумываться новые «анкориджи», Россия освободит еще больше территорий, а Украина лишится новых областей.

Это как неумолимый и неизбежный каток, который давит противника: может быть, местами и медленно — но неуклонно. А за рулем этого катка как раз и находится Путин.

И не нужно думать, что Запад представляет из себя неприступный военно-политической и экономический монолит. Глобалисты также фрагментированы, в ситуации войны на Ближнем Востоке резко растут цены на ресурсы, сами страны погрязли в долгах, они стремительно деиндустриализуются, идут неблагоприятные демографические процессы.

Запад на наших глазах «проседает» — Путин прекрасно все это видит. Ну а психологические «накаты» и попытки посеять внутри России страх и анархию обречены на провал. Уверен, этого деструктивного запала у противника осталось ненадолго.

Автор: политолог Илья Ухов.

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