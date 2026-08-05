Командир одного из батальонов ВСУ рассказала, почему говорит на русском языке

Командир одного из батальонов ВСУ заявила, что принципиально говорит на русском

Командир батальона беспилотных систем 141-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Гайка заявила, что говорит на русском языке принципиально. Ее слова приводит украинское издание «Страна.ua».

«Могу говорить на украинском, принципиально не хочу. В конституции закреплено право говорить на том языке, на котором я хочу», — сказала она.

Военнослужащая отметила, что если человек не будет понимать русский язык, то тогда она будет с ним разговаривать на украинском. Однако, по словам Гайки, пока ее понимают на русском, изъясняться она будет на том языке, «на котором удобно».

Гайка добавила, что почему-то критикующие ее выбор языка граждане Украины сами живут в основном в европейских странах.

До этого во Львовской области Украины двух женщин заставили публично извиняться за то, что они слушали музыку на русском языке. Соответствующее видео опубликовало украинское издание «Страна.ua».

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила увеличить штрафы за использование русского языка в 10 раз.