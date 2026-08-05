Минобороны РФ прокомментировало ночные удары ВС РФ по объектам в Киеве и области

Минобороны РФ про ночные удары по Киеву: нас никто не слушал, послушайте сейчас

Минобороны России прокомментировало ночные удары российских вооруженных сил по связанным с украинской армией объектам в Киеве и Киевской области. Соответствующий пост опубликован на канале ведомства в мессенджере «Макс».

«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас!» — говорится в сообщении.

Данный текст является отсылкой к обращению президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда глава государства рассказал о перспективных разработках оборонно-промышленного комплекса.

Пост сопровождается фотографией, на которой показан запуск высокоточного оружия наземного базирования, с надписью: «Бьем, раз слов не понимают».

5 августа в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы страны нанесли удары по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, задействованные в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.