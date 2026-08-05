Украинские командиры часто теряют возможность управлять солдатами на позициях после уничтожения станций Starlink. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир российского взвода ударных БПЛА группировки войск «Север» с позывным «Белуга».

По его словам, Starlink часто является единственным средством связи подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), и при уничтожении станций командиры теряют возможность управлять бойцами на позициях.

Это, в свою очередь, вызывает неразбериху в подразделениях ВСУ и снижает боеспособность украинских формирований в Харьковской области.

«Белуга» отметил, что за прошедшую неделю «Север» уничтожил более 10 установок связи ВСУ на данном участке фронта.

16 июня сообщалось, что российские инженеры разработали комплекс «Волна Купол Гарант» для блокировки каналов спутниковой связи Starlink.

С начала украинского конфликта в 2022 году SpaceX поставляет Вооруженным силам Украины спутниковые интернет-терминалы Starlink. За несколько месяцев с начала специальной военной операции компания поставила 20 тысяч терминалов на сумму более чем $80 млн, признавался Маск. По словам предпринимателя, первые несколько месяцев сама SpaceX финансировала связь украинской армии.

Ранее Миронов призвал «вырубить» Starlink для коренного перелома в СВО.