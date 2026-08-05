Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

Командир «Севера» рассказал о единственном средстве связи ВСУ под Харьковом

Командир «Севера» сообщил об уничтожении 10 станций Starlink ВСУ
Global Look Press

Украинские командиры часто теряют возможность управлять солдатами на позициях после уничтожения станций Starlink. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир российского взвода ударных БПЛА группировки войск «Север» с позывным «Белуга».

По его словам, Starlink часто является единственным средством связи подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), и при уничтожении станций командиры теряют возможность управлять бойцами на позициях.

Это, в свою очередь, вызывает неразбериху в подразделениях ВСУ и снижает боеспособность украинских формирований в Харьковской области.

«Белуга» отметил, что за прошедшую неделю «Север» уничтожил более 10 установок связи ВСУ на данном участке фронта.

16 июня сообщалось, что российские инженеры разработали комплекс «Волна Купол Гарант» для блокировки каналов спутниковой связи Starlink.

С начала украинского конфликта в 2022 году SpaceX поставляет Вооруженным силам Украины спутниковые интернет-терминалы Starlink. За несколько месяцев с начала специальной военной операции компания поставила 20 тысяч терминалов на сумму более чем $80 млн, признавался Маск. По словам предпринимателя, первые несколько месяцев сама SpaceX финансировала связь украинской армии.

Ранее Миронов призвал «вырубить» Starlink для коренного перелома в СВО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!