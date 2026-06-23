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Политика

Миронов призвал «вырубить» Starlink для коренного перелома в СВО

Миронов: нужно «вырубить» систему Starlink для перелома в СВО
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости «вырубить» систему спутникового интернета Starlink для «коренного перелома в СВО». Об этом он заявил в интервью журналу «Национальная оборона».

«Мы воюем с коллективным Западом, который сделал ставку на победу путем ударов дронами и ракетами по нашим тылам. Производство этих видов вооружения там только увеличивается. Надо вырубать Starlink, ослеплять противника и добиваться коренного перелома в СВО», — рассказал он.

Также политик добавил, что наведение дронов и ракет осуществляется с помощью спутниковой связи. Если уничтожить спутники Starlink, то это помешает Вооруженным силам Украины.

До этого сообщалось, что российские инженеры разработали комплекс «Волна Купол Гарант» для блокировки каналов спутниковой связи Starlink. Система защищает до 20 кв. км территории и влияет на беспилотники противника.

Ранее в России рассказали об отечественном Starlink.

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