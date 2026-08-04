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Армия

США оправили своих шпионов на Кубу

Politico: США направили на Кубу большое количество сил и средств разведки
hyotographics/Shutterstock/FOTODOM

США в последние месяцы увеличили количество сил и средств разведки на Кубе. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, речь идет об отправке шпионов и других сил разведки, а также увеличении «присутствия» ЦРУ» на острове. Politico в свою очередь уточняет, что шпионы ЦРУ обычно делятся на две категории: «агенты», которые набираются из местных жителей, и «офицеры», занимающиеся вербовкой.

В материале говорится, что подобные меры могут свидетельствовать о том, что в Вашингтоне что-то планируют. Это, как полагают журналисты, может быть и военная операция, и попытки настроить местных жителей против властей Кубы.

Как заявил один из источников, американцы могут заняться островом еще до окончания конфликта с Ираном, так как вопрос Кубы является в высшей степени приоритетным для госсекретаря США Марко Рубио.

Рубио ранее заявил, что США заинтересованы в процветании Кубы, так как эта страна находится слишком близко к Соединенным Штатам. При этом он подчеркнул, что «для людей, которые там принимают решения, будет сложно внести изменения, рассчитанные на лучшее будущее страны», поскольку власти острова не знают, что они делают.

Ранее в США заявили, что отношения России и Кубы несут «прямую угрозу» Штатам.

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