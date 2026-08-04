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Армия

На Украине проверят «полк смерти» после жалоб на пытки

Страна.ua: на Украине проведут проверку фактов насилия в «полку смерти»
Maksym Kishka/Reuters

Служебную проверку в связи с сообщениями об избиении и пытках военных намерены провести в 225-м отдельном штурмовом полку (ОШП), известном также как «полк смерти». Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый, пишет издание «Страна.ua».

Он пояснил, что журналистка Анна Калюжная направила запрос в Минобороны по поводу нарушения прав военнослужащих в этом полку. В ответ на это в главном управлении коммуникаций ВСУ пояснили, что инициировали служебную проверку по данному факту.

В июне похожий скандал разгорелся вокруг штурмового полка ВСУ «Скала». Тогда государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное расследование после появления в СМИ информации о возможных нарушениях в отношении бойцов.

Как отметили в ГБР, проверка касается сведений о применении насилия в отношении военнослужащих, а также о превышении служебных полномочий со стороны командования подразделения.

Ранее в военной прокуратуре заявили, что большинство российских военнопленных подвергались пыткам.

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