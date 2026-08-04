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Армия

Сухогруз атакован в Ормузском проливе

Reuters: сухогруз загорелся после удара в Ормузском проливе
Stringer/Reuters

В Ормузском проливе в результате удара по сухогрузу на борту начался пожар. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности.

«Сухогруз Minoan ⁠Pioneer под флагом Либерии попал под удар неизвестного снаряда рядом с побережьем Омана, когда шел через Ормузский пролив во вторник», — пишет агентство.

По информации источника, экипаж покидает судно, числится пропавшим без вести один моряк.

До этого иранский телеканал Press TV со ссылкой на заявление министерства иностранных дел исламской республики заявлял, что вопрос судоходства через Ормузский пролив является предлогом для США, чтобы продолжать наносить удары по Ирану.

В дипломатическом ведомстве отметили, что Иран намерен использовать все необходимые способы защиты своих прав, интересов и национальной безопасности. При этом страна сохраняет дружественные отношения с соседними странами на Ближнем Востоке на фоне агрессии США, заключили в иранском МИД.

Ранее Трамп рассказал о ситуации в Ормузском проливе.

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