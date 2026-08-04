МО: «Герани-4 сикер» поразили семь сухогрузов с грузами для ВСУ в Черном море

Вооруженные силы (ВС) России, задействовав беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер» нанесли удары по семи сухогрузам, осуществлявшим доставку грузов для украинской армии, в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации, опубликовав соответствующие кадры.

В ведомстве подчеркнули, что регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах вооруженных сил республики, снижает возможности ВСУ по перемещению вооружения и военной техники.

До этого в Минобороны России сообщили, что ВС РФ вечером 3 августа продолжили наносить удары по портам Украины, морским судам и объектам инфраструктуры, которые задействованы в интересах украинской армии. Так, в порту Черноморск был поражен завод и портовый терминал, в портах Николаев и Южный, а также в Черном море близ Одессы под удар российских сил попали несколько сухогрузов военного назначения.

Ранее на Украине испугались голода из-за блокады портов в Одесской области.