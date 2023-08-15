Страны Пкрсидского залива обвинили Израиль в срыве перемирия по Газе

Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в срыве второго этапа плана по Газе

Турция, Египет и Катар выразили недовольство действиями Израиля, обвиняя его в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. В совместном заявлении трех стран подчеркивается, что продолжающиеся атаки угрожают реализации второго этапа мирного плана, пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что «Совет мира» одобрил инициативу, которая включает разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в Газе. В соответствии с этой инициативой, израильские войска должны постепенно покинуть регион по мере выполнения процесса разоружения.

В документе, опубликованном Министерством иностранных дел Турции, отмечается, что действия Израиля нарушают условия прекращения огня и подрывают усилия по продвижению мирного процесса.

Страны-посредники осудили продолжающиеся действия Израиля в Газе, включая атаки на медицинские учреждения, которые привели к жертвам среди гражданского населения, включая женщин и детей. Они назвали это грубым нарушением международного права и гуманитарных норм.

В заявлении также акцентируется внимание на том, что Израиль обязан соблюдать все обязательства, вытекающие из международного права и условий соглашения о прекращении огня.

Турция, Египет и Катар предупредили о том, что продолжающиеся нарушения могут привести к эскалации конфликта и ухудшению гуманитарной ситуации в Газе.

Три страны призвали международное сообщество оказать давление на Израиль для выполнения его обязательств по международному праву и условиям прекращения огня, чтобы обеспечить успешную реализацию мирного плана президента Трампа.

Ранее Трамп объяснил, когда израильские военные покинут Газу.