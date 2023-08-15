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Армия

Самолет МЧС Украины слетал из Черновцов в Молдавию

Самолет украинского МЧС слетал из закрытого аэропорта Черновцов в Молдавию
MeSamong/Shutterstock/FOTODOM

Военно-транспортный самолет Ан-32, который принадлежит украинскому Министерству чрезвычайных ситуаций, совершил многочасовой рейс из закрытого аэропорта Черновцов в Молдавию и обратно. Об этом сообщает источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Европейского Союза.

По словам собеседника агентства, несмотря на закрытие воздушного пространства Украины и аэропорта в Черновцах, Ан-32 успешно выполнил полет в Молдову, приземлившись на аэродроме Бельцы, где находился около двух часов, прежде чем вернуться. Он добавил, что самолет не поднимался выше 3,5 километров во время полета.

Хотя источник не уточнил цель данной миссии, он отметил, что с начала лета это уже четвертый случай вылета самолета из Черновцов. Ранее из этого аэропорта отправился транспортный Ан-12 в Рейкьявик с промежуточной остановкой в Кишиневе. Другой аналогичный самолет также вылетел из закрытого аэропорта и успел посетить Боснию и Герцеговину, Турцию, Оман, Шри-Ланку, Малайзию, Индонезию и Индию, сделав промежуточную посадку в Кишиневе.

Третьим в этом ряду стал легкомоторный самолет Cessna 172P Skyhawk с австрийской регистрацией, который затем был замечен в Словении и Румынии.

Ранее украинский транспортный самолет вылетел в Исландию.

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