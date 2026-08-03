Принцесса Дании начала службу в армии

BT: принцесса Дании Изабелла прибыла в военную часть для службы в армии

Принцесса Дании Изабелла начала проходить службу в армии. Об этом сообщила датская газета BT.

«Принцесса Изабелла прибыла в понедельник в казармы Антворсков в Слагельсе, где проведет 11 месяцев военной службы в гусарском гвардейском полку», — говорится в материале.

Издание добавило, что Изабелла отказалась от получения пособия на проживания в размере 8,3 тыс. крон (около 102 тыс. рублей) и 9 тысяч крон (около 111 тыс. рублей) в качестве зарплаты. Принцесса пройдет базовую подготовку, которая длится пять месяцев, после чего перейдет на этап боевой и практической работы длительностью шесть месяцев.

Журналисты отметили, что ранее в гусарском гвардейском полку служил старший брат принцессы наследный принц Кристиан.

Решение о продлении срока службы в армии Дании принял парламент страны в 2024 году, в 2026 году оно вступило в силу. Раньше он составлял четыре месяца. Всего в этом году на службу поступили 1,6 тысячи человек.

Ранее наследница трона Нидерландов начала службу в ВВС в звании капрала.