«Слишком рискованно»: раскрыт «локальный» план ВСУ на фоне слухов о контрнаступе

Возможности ВСУ провести попытку контрнаступления крайне низки – более вероятны локальные атаки. Признаков подготовки украинской армии к масштабному наступлению на сегодняшний день нет, так как у нее недостаточно сил и средств, заявил политолог, публицист, военный эксперт Алексей Живов в беседе с Tsargrad.tv.

По его мнению, на фоне дефицита средств ВСУ будут делать ставку на точечные действия и удары по тыловым регионам, не рассчитывая на крупный прорыв. В то же время эксперт подтвердил попытки украинских военных предпринять попытки наступления на отдельных участках фронта, в том числе на Ореховском и Запорожском направлениях, но подчеркнул, что речи о более масштабных действиях не идёт.

«На большей части линии боевого соприкосновения преимущество по живой силе и технике остаётся за нашей армией. В таких условиях любое масштабное наступление для ВСУ обернулось бы прежде всего потерями личного состава без заметного результата», – пояснил эксперт.

По мнению Живова, ВСУ могут пойти на попытку локальной активизации боевых действий, но это не принесёт успеха – российские военные также эффективно используют беспилотники и срывают механизированные атаки противника. На этом фоне попытка совершить открытое наступление сама по себе слишком рискованна, так как крупные скопления техники и военных будут уязвимы для ударов дронов. Даже если ВСУ решатся на подобный шаг, он не поможет добиться результата, заключил политолог.

До этого капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал попытку назначенного на пост главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого «изобразить» наступление украинской армии. Он подчеркнул, что у российских вооружённых сил есть всё необходимое для ответа на выпады со стороны ВСУ, поэтому «они будут с этим молодым главнокомандующим драпать больше, чем при [экс-главкоме Александре] Сырском».

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