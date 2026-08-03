В Минобороны РФ рассказали о пораженных за сутки объектах Украины

Российские войска в течение суток нанесли удары по объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, силы РФ поразили места производства и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 151 районе.

Отмечается, что для проведения этой операции ВС РФ применили боевые самолеты, ударные дроны, ракеты и артиллерию.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ установили контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской области — над поселком Белый Колодезь и селом Устиновка.

До этого стало известно, что российские беспилотные летательные аппараты поразили три сухогруза в Черном море и один сухогруз в порту Николаев. Суда, по заявлению Минобороны, перевозили грузы военного назначения для ВСУ.

Ранее ВС РФ нанесли удары по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу.