Глава Брянской области рассказал о последствиях атак ВСУ

Врио губернатора Ковальчук: восемь человек ранены в результате атак ВСУ

Врио губернатора региона Егор Ковальчук сообщил в своем канале в «Максе», что в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили восемь местных жителей.

По словам Ковальчука, украинские военные атаковали три района Брянской области.

«В Климовском районе осколочные ранения получили три местных жителя, двое мужчин ранены в Навлинском районе, в Трубчевском районе ранения получили двое мужчин и женщина», — поделился глава региона.

Он добавил, что всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.

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